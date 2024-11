Die Zwiebelexporte aus den Niederlanden verzeichneten in Woche 44 im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum einen deutlichen Anstieg um 13.000 Tonnen auf insgesamt 39.292 Tonnen, so ein Bericht von nieuweoogst.nl. Bildquelle: Pixabay Dieser Anstieg ist Teil eines anhaltenden Trends in diesem Jahr, wobei die wöchentlichen Exporte zwischen 30.000 und 40.000 Tonnen liegen, obwohl die...

Den vollständigen Artikel lesen ...