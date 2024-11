Simbabwe erlebt ein rasantes Wachstum seiner Blaubeerindustrie. Die Exporte stiegen in nur einem Jahr von 0 auf 5.500 Tonnen, was Simbabwe zu der am schnellsten wachsenden Blaubeerindustrie der Welt macht. Bildquelle: Pixabay Die Expansion der Branche wird derzeit durch einen Mangel an Investitionskapital begrenzt. Das Land strebt an, bis 2030 mit geschätzten 240 Millionen USD an...

