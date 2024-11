Jerusalem/Beirut - Die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ist am Mittwoch um 4 Uhr (Ortszeit) in Kraft getreten.Vorgesehen ist, dass die Kämpfe für die nächsten zwei Monate eingestellt werden sollen. Israels Armee soll sich hinter die Grenze zum Libanon zurückziehen und die Hisbollah eine Pufferzone im Süden des Libanons verlassen. Über die Einhaltung des Abkommens sollen libanesische Soldaten, die USA und die UN-Beobachtermission Unifil wachen.Bis kurz vor Beginn der von Frankreich und den USA vermittelten Feuerpause kam es zu zahlreichen Attacken der Hisbollah und der israelischen Armee. In Beirut sollen rund 20 Ziele gleichzeitig angegriffen woren sein.