Breaking News: InnoCan Pharma veröffentlicht LPD Sicherheitsstudie!

Und diese könnte nicht besser ausfallen, denn es wurden keinerlei Nebenwirkungen beobachtet!

Diese beobachtete Nebenwirkungslosigkeit ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt in der Bewertung der Medikamentensicherheit, die auch den FDA Zulassungsbestrebungen zuträglich sein dürfte!

Diese Ergebnisse sind äußerst erfreulich, da sie eine starke Machbarkeit für die Sicherheitsbewertung von LPT-CBD bieten, unsere bevorstehenden regulatorischen Meilensteine ??unterstützen und den Weg für seine Zulassung ebnen. Dr. Eyal Kalo, F&E-Direktor von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)

Breaking News: Innocan Pharma Announces Encouraging Results from a Safety Assessment Study of LPT-CBD on Minipigs

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, positive Ergebnisse einer grundlegenden Sicherheitsbewertungsstudie bekannt zu geben, in der LPT-CBD als Einzelinjektion an Göttinger Minischweine verabreicht wurde.

Das Medikament wurde in drei aufsteigenden Dosen verabreicht und die Tiere wurden über einen Zeitraum von 28 Tagen engmaschig auf wichtige Sicherheitsparameter überwacht. Dazu gehörten

klinische Beobachtungen,

Vitalzeichen,

Blutparameter und

lokale Reaktionen an der Injektionsstelle.



Erfreulicherweise wurden während der Studie keine unerwünschten Ereignisse aufgezeichnet. Alle Tiere zeigten eine normale Gewichtszunahme und zeigten eine ausgezeichnete Verträglichkeit des Medikaments, wobei an keiner der verabreichten Dosisstellen lokale Reaktionen beobachtet wurden.

Minischweine sind Rassen von Miniatur-Hausschweinen, die von der FDA aufgrund ihrer anatomischen, physiologischen und biochemischen Ähnlichkeiten mit Menschen als robustes translationales Modell anerkannt werden. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse zu Pharmakokinetik, Toxizität und Arzneimittelwirksamkeit.

Wir freuen uns, dass LPT-CBD erneut ein vielversprechendes Sicherheitsprofil aufweist, insbesondere bei Minischweinen, die allgemein als starkes toxikologisches Modell gelten. Prof. Chezy Barenholz, Chief Scientific Officer von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)

LPT-CBD ist eine innovative injizierbare liposomale Formulierung, die für die anhaltende Freisetzung von CBD entwickelt wurde und auf die Behandlung chronischer Schmerzen abzielt. Frühere präklinische Studien an verschiedenen Tiermodellen haben eine verlängerte CBD-Pharmakokinetik und damit eine langfristige Wirksamkeit gezeigt.

Der Markt sollte diese Meldung als weiteren Meilenstein der FDA-Reise von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) erkennen und mit großem Handelsvolumen quittieren, das dann höchstwahrscheinlich den Turnaround einläutet und eine Rallye triggern könnte. Meinung Redaktion

News Fazit:

Wir denken, dass man die Tragweite dieser News nicht lang und breit erklären muss! Wenn ein Medikament in den Tests keine Nebenwirkungen zeigt und auf der anderen Seite eine so hohe Wirksamkeit in den Tiermodellen an den Tag legt, dann ist dies wohl eine ideale Ausgangslage für die FDA Zulassung, sowohl im Veterinärbereich als auch in der Humanmedizin!

Viele Leser kennen InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) eben durch ihre hervorragenden Ergebnisse aus den Tierstudien bezüglich ihres LPT-Medikaments gegen chronische Schmerzen für das man jetzt sowohl für den Human als auch für den Veterinärsektor die FDA Zulassung sucht. Nicht ganz so im Rampenlicht steht ihre Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. mit ihren Beauty-Produkten, deren Umsätze seit 9 Quartalen [!!!] stetig steigen und die zudem einen Nettogewinn ausweisen:

Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 - 2,7-facher Umsatzzuwachs im Jahresvergleich auf 24 Mio. US$ im Zeitraum von 9 Monaten

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldet für den am 30. September endenden 9 Monate Zeitraum einen Umsatz von 24,03 Millionen USD (33,62 Mio. CAD) - das sind 2,74 Mal so hoch als der des Vergleichszeitraumes 2023.

Der Bruttogewinn erhöhte sich in den neun Monaten um 183 % auf 21,8 Mio. US$ gegenüber den neuen Monaten des Vorjahres 2023 (7,7 Mio. US$).

Umsatz für das 3. Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 111 % auf 8,6 Millionen US-Dollar.

Der Bruttogewinn im dritten Quartal stieg um 112 % auf 7,8 Mio. US$, verglichen mit 3,7 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.



Der Reingewinn erhöhte sich auf 0,3 Mio. US$, das entspricht einem Plus von 2,1 Mio. US$ im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,8 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

News Fazit:

Die Zahlen sprechen für sich selbst. Nicht nur, dass die Umsätze förmlich explodieren - und das seit 9 Quartalen - man kann nun auch Nettogewinne ausweisen. Diese Umsätze und Gewinne, erzielt zu einem großen Teil über die Tochterfirma BI Sky Global Ltd., sind zugleich ein starkes Fundament für InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) als auch ein nicht zu verachtender Spekulationshebel.

Mit einem starken Weihnachtsgeschäft könnte das Unternehmen vielleicht sogar noch höhere Umsätze erreichen.

Die Börsenbewertung von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) liegt derzeit bei rund 60 Mio. CAD und deshalb kann man wohl behaupten, dass entweder das LPT-Medikament (gleich mehr dazu) oder die Kosmetik-Sparte nicht eingepreist sein können, denn nach unserer Einschätzung sollte jede Geschäftsabteilung für sich, insbesondere im Hinblick auf künftige Entwicklungen, MINDESTENS dieses Wert aufweisen.

Wir gehen fest davon aus, dass dieses extreme Umsatzwachstum auch ein extremes Börsenecho hervorrufen kann. Der Turnaround sollte mit diesem Zahlenwerk ein Leichtes sein… Meinung Redaktion

Es scheint, dass der Markt langsam den gewaltigen Wert, der in diesem kleinen Biotech-Unternehmen steckt, begreift - und das zu einem günstigen Zeitpunkt, denn es stehen mehrere kurskritische Meldungen an. In Sachen des bereits beschrittenen FDA-Zulassungspfades, für beide Sektoren (Mensch- und Tiermedizin, könnten zeitnah weitere wichtige Meilensteine publik werden!

Simply Wall St Financial Health Rating: ??????

"InnoCan Pharma mit einer Marktkapitalisierung von 64,56 Millionen kanadischen Dollar hat vielversprechende Entwicklungen bei seiner liposomalen CBD-Technologie (LPT-CBD) zur Schmerzlinderung gezeigt und von der FDA positives Feedback für sein führendes Arzneimittelprodukt erhalten. InnoCan ist schuldenfrei, seine kurzfristigen Vermögenswerte übersteigen die Verbindlichkeiten und es verfügt über ein erfahrenes Managementteam."

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO



Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Eseln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die entzündungshemmende Wirkung drastisch. Man befindet sich bereits auf den FDA-Zulassungspfad!

Der Konkurrenz überlegen

Das von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) entwickelte Medikament, muss nur einmal monatlich verabreicht werden - das ist ein Punkt bei dem man Alle schlägt! Aber es gibt noch m,ehr:

Behandlungsbeispiel:

Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand die Eselin Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern. In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit Liposom-CBD verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streute auf dem Bauernhof umher. Nach der Liposom-CBD-Injektion konnte Miri wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Die LPT-Therapie wirkt. In der Vergangenheit waren es zahlreiche Hunde und Ziegen, die durch die beinahe wundertätige Wirkung wieder mobil wurden. Aber dieses Esel-Beispiel erachten wir als noch signifikanter, da es belegt, dass durch die LPT-Therapie die Mobilität wieder hergestellt wird.

Langzeitwirkung ohne Abstriche:

In zwei laufenden Fällen zeigten Hunde, die an Osteoarthritis litten und mit LPT-CBD behandelt wurden, nachdem sie auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) und orales CBD nicht reagiert hatten, eine spürbare Schmerzlinderung, eine deutlich verbesserte Beweglichkeit und ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. Beide Hunde blieben 2 bzw. 2,5 Jahre lang bei der LPT-CBD-Behandlung, nachdem ihre Besitzer von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität berichteten.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist bekannt aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offenbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch anderen Anwendungen verantwortlich.

Umsatzmotor

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) war wiederholt in der Lage, den Absatz der Wellness-Produkte über die Tochtergesellschaft BI SKY GLOBAL extrem zu steigern! Weit über 12 Mio. CAD (8,6 Mio. USD) wurden allein in den Monaten April, Mai und Juni umgesetzt. Das 8. Quartal in Folge kann man die Anleger mit steil ansteigenden Umsätzen beglücken und erstmalig einen Nettogewinn ausweisen!

Innocan Pharma Reports Second Quarter 2024 Results with Revenue Growth of over 2.8X to $8.6 Million

Die Umsätze stiegen um 177 % auf 8,6 Millionen USD, verglichen mit 3,1 Millionen USD im zweiten Quartal 2023, und um 28 % im Vergleich zu 6,8 Millionen USD im ersten Quartal 2024.

Der Bruttogewinn stieg um 201 % auf 8,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 und um 33 % im Vergleich zu 6,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Der Betriebsgewinn stieg um 0,97 Millionen US-Dollar auf 0,53 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Betriebsverlust von 0,44 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 und um 1,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Betriebsverlust von 1,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Der Nettogewinn stieg um 1,35 Millionen US-Dollar auf 0,95 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023

Starkes anhaltendes Quartalswachstum beim Konzernumsatz.

FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.

Helmut Pollinger

Enthaltene Werte: CA45783P1027