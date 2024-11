EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Erster Testbetrieb bei voller Auslastung an TAD 2 erfolgreich



27.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG: Erster Testbetrieb bei voller Auslastung an TAD 2 erfolgreich Erstmals parallele Produktion in allen drei Reaktoren am Stammwerk in Dillingen

Maximaler Durchsatz an TAD 2 erfolgreich nachgewiesen Dillingen / Saar, 27. November 2024 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) hat seit dem vergangenen Wochenende erstmals alle drei Produktionslinien am Stammsitz in Dillingen/Saar parallel in Betrieb. Die drei Reaktoren werden zunächst für eine Woche gemeinsam betrieben, bevor TAD 1 planmäßig in die nächste Wartungsphase übergeht. Außerdem konnte der nächste MaxCap-Test, ein Probelauf mit 100 % Auslastung, an TAD 2 in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen werden. Ähnlich wie zuvor bei TAD 3 wurde der Reaktor über mehrere Tage schrittweise auf 100 % Auslastung hochgefahren. Sowohl der Feststoffanteil als auch die Öl- und Gasproduktion erreichten die angestrebte Planleistung. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Die erfolgreiche parallele Inbetriebnahme aller drei Produktionslinien ist ein bedeutender Schritt für Pyrum und der Beweis für die Serienreife der Technologie. Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur die Stabilität unserer Systeme unter Beweis stellen konnten, sondern auch beim MaxCap Test an TAD 2 die angestrebte Maximalleistung von 100 % erreicht haben. Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Diese Erfolge zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unsere Produktionskapazitäten weiter auszubauen und unsere Position am Markt zu stärken." Das Ziel für die nächsten Monate ist nun die Wartungsstops zu verkürzen und die Produktionszyklen zu verlängern. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net

Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



27.11.2024 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



