DJ Aroundtown bekräftigt Ausblick am oberen Ende der Prognosespanne

(Wiederholung)

DOW JONES--Der Immobilienkonzern Aroundtown hat in den ersten neun Monaten sein bereinigtes EBITDA leicht erhöht und bekräftigt den Ausblick für 2024 am oberen Ende der im Sommer erhöhten Prognose. Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, soll 2024 am oberen Ende der Bandbreite von 290 Millionen bis 320 Millionen Euro liegen.

In den ersten neun Monaten verzeichnete der Konzern Mieteinnahmen von 883 Millionen Euro, ein leichter Rückgang um 1 Prozent gegenüber 895 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies ist laut Aroundtown in erster Linie auf die Nettoveräußerungen zurückzuführen, die durch ein solides Mietwachstum von 3 Prozent auf vergleichbarer Fläche teilweise ausgeglichen worden seien. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 758 Millionen Euro und stieg um 1 Prozent. Der FFO I ging auf 236 Millionen Euro von 255 Millionen Euro zurück. Der FFO I je Aktie belief sich auf 0,22 (Vorjahr: 0,23) Euro.

Unter dem Strich fiel ein Nettoverlust von 154 in den ersten neun Monaten an, während im Vorjahr ein Nettoverlust von 1,370 Milliarden Euro bilanziert wurde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2024 01:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.