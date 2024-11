NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Unternehmenschef Michael Zachert traue dem Portfiolio eine "Spezialchemiemarge" von 15 bis 17 Prozent zu, schrieb Georgina Fraser in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Analystenrunde. Das sei aber keine Frage von Quartalen, sondern Jahren./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 20:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405