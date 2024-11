EQS-News: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Delisting

Klassik Radio AG notiert seit heute im m:access der Börse München



München/Augsburg, 27. November 2024

Die Klassik Radio AG (ISIN DE0007857476) hat einen wesentlichen Schritt für den Wechsel aus dem General Standard der Börse Frankfurt in das Mittelstandssegment m:access vorgenommen. Der Widerruf der Zulassung am regulierten Markt (General Standard) der Börse Frankfurt wird parallel beantragt und erfolgt frühestens mit Ablauf der Annahmefrist des Erwerbsangebots der UK Media Invest GmbH. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Wurzeln in Bayern zu stärken und gleichzeitig die Vorteile eines flexibleren Börsensegments zu nutzen.

"Mit Klassik Radio begrüßen wir die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in unserem Mittelstandssegment m:access. Hohe Transparenz für Investoren bei vertretbarem Aufwand der Emittenten ist die DNA von m:access und der Grund für den Erfolg des Segmentes", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München.

Ulrich R.J. Kubak, Gründer und CEO der Klassik Radio AG, ergänzt: "Der Wechsel in den m:access ermöglicht es uns, erhebliche Kosten zu sparen und regulatorische Anforderungen zu vereinfachen. Diese Einsparungen wollen wir nutzen, um vor allem weiter in unsere Brands Klassik Radio und Beats Radio sowie unsere digitale Infrastruktur zu investieren. Wir sind stolz darauf, in unserer bayerischen Heimat gelistet zu sein und sehen dies als wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung unserer Programme und deren Reichweitensteigerung. Mit diesem Wechsel schaffen wir die Grundlage für eine noch erfolgreichere Zukunft und können unsere Position als führende Klassik-Marke im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen."

Hintergrund des Segmentwechsels

Der Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in den Freiverkehr (m:access) der Börse München erfolgt aus mehreren Gründen: Kosteneinsparungen: Durch den Wechsel können die mit dem regulierten Markt verbundenen Kosten erheblich reduziert werden.

Durch den Wechsel können die mit dem regulierten Markt verbundenen Kosten erheblich reduziert werden. Regulatorische Vereinfachung: Weniger strenge Anforderungen ermöglichen eine effizientere Unternehmensführung und mehr Flexibilität in der strategischen Ausrichtung der Klassik Radio AG.

Weniger strenge Anforderungen ermöglichen eine effizientere Unternehmensführung und mehr Flexibilität in der strategischen Ausrichtung der Klassik Radio AG. Investitionen in die Zukunft: Die freiwerdenden Mittel werden vor allem in die Weiterentwicklung die Expansion der Marken investiert. Dazu gehören unter anderem Klassik Radio, Beats Radio und Klassik Radio Select sowie der Ausbau der digitalen Verbreitungswege. Vorteile für AktionäreTrotz des Wechsels bleibt die Handelbarkeit der Aktien gewährleistet. Aktionäre profitieren weiterhin von der positiven Entwicklung der Klassik Radio AG als international expandierende Audio-Marke. "Unser Ziel ist es, auch weiterhin am Aktienmarkt präsent zu sein und unseren Aktionären langfristig attraktive Perspektiven zu bieten", betont Kubak. "Der m:access passt besser zu den Strukturen von Klassik Radio und ermöglicht uns, flexibler und effizienter zu agieren."



Weitere InformationenGemäß den Bestimmungen der Downlisting-Vereinbarung und der gesetzlichen Vorgaben unterbreitet die UK Media Invest GmbH den Aktionären der Klassik Radio AG ein öffentliches Downlisting-Erwerbsangebot in Form eines Barangebots zum Erwerb aller Klassik Radio AG-Aktien, die nicht bereits direkt von der Mehrheitsanteilseignerin gehalten werden. Begleitender Emissionsexperte ist die Baader Bank AG.

Weitere Informationen zum Downlisting finden interessierte Aktionäre auf der Investor Relations Webseite der Klassik Radio AG unter https://www.klassikradio.de/investor-relations/ .



Über die Klassik Radio AG:Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio mit einer konsequenten 360° Digitalausrichtung und bundesweiter DAB+ Verbreitung in Deutschland und Österreich sowie der deutschsprachigen Schweiz. Seit 2021 betreibt die Aktiengesellschaft mit Beats Radio einen zweiten deutschlandweiten Radiosender für Electronic House Music mit internationaler Ausrichtung, der ebenfalls über DAB+ in ganz Österreich zu hören ist. Neben einem der europaweit erfolgreichsten Klassik-Sender veranstaltet der Audio-Unternehmen eigene Konzerttourneen, verfügt über Shops und bietet mit Klassik Radio Select einen exklusiven Streamingdienst mit über 180 kuratierten Freemium- und Premiumsendern an. In Deutschland erreicht Klassik Radio mit seinem einzigartigen Programm aus klassischer Musik, New Classics und Filmmusik knapp sechs Millionen Hörer. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird derzeit auch noch im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt.

Kontakt:

Klassik Radio AG

Brigitte Spörl

Head of Finance

Fuggerstrasse 12

86150 Augsburg

+49 (0) 821 5070-0

ir@klassikradioag.de





27.11.2024 CET/CEST

