Trump hat Zölle angekündigt. Will er die globale Handelspolitik neu ordnen oder nur Deals aushandeln? Welche Auswirkungen der möglichen tarifären Maßnahmen sind absehbar? Bereits an seinem ersten Amtstag will der designierte US-Präsident Donald Trump gewichtige Entscheidungen treffen. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social kündigte er am Montag an, er werde Einfuhrzölle von 25 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...