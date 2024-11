München (ots) -"Wie werden die anderen reagieren?" Yvonne Woelke sitzt am Samstag (30. November) nervös neben Peter Klein im ForsthausRampensau-Shuttle. Die Schauspielerin und der Ex-Mann von Iris Klein sorgten zusammen für den "Dschungel-Skandal" 2023 und ein seit über 1,5 Jahren öffentlich diskutiertes "Fremdgeh-Drama". Ihre "verbotene Liebe" bestritten sie bis jetzt vehement. Nun nehmen sie zusammen an der Joyn-Erfolgs-Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany" teil. Und enthüllen: Sie sind nun doch ein Liebespaar.Peter Klein erklärt die Gefühlslage: "Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft."Da keimt nicht nur bei "Forsthaus Rampensau Germany"-Mitbewohner Nico Schwanz direkt der Detektivgeist auf: "Wir müssen als erstes fragen: Wie lang seid ihr zusammen?" Und auch TV-Verführerin Luisa Krappmann fragt unverhohlen: "Seid ihr happy? Glücklicher als davor?"Wie kommt die frisch gebackene Beziehung bei den restlichen Rampensäuen an? Macht sich Yvonne Woelke grundlos Sorgen oder wird ihr neugewonnenes Glück durch die Mangel genommen? Und wie verliebt zeigen sich Peter Klein und Yvonne Woelke im ForsthausRampensau?"Forsthaus Rampensau Germany" ist eine Produktion der Madame Zheng Production.Staffel zwei von "Forsthaus Rampensau Germany" startet am Samstag, 30. November 2024, direkt mit zwei Folgen auf JoynHashtag: ForsthausRampensauÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5917877