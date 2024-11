NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von BMW in einer separaten Analyse neben dem großen Branchenausblick auf 2025 aus ihrer "Analyst Focus List" gestrichen. Analyst Jose Asumendi bleibt von den Münchnern zwar grundsätzlich überzeugt, wie er am Dienstagabend schrieb. Er wünscht sich jedoch mehr Klarheit, wie man sich künftig auf dem chinesischen Markt durchsetzen will. Denn das werde letztlich entscheidend sein für das Barmittelpotenzial des Konzerns. Seine fundamentale Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight"./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:15 / GMT

DE0005190003