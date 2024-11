FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS SEGRO PLC TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 800 PENCE - BARCLAYS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 366 (410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - EXANE BNP RAISES DIRECT LINE TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 198 PENCE - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1101 (1102) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BOOHOO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 30 (70) PENCE - JEFFERIES CUTS BOOHOO TO 'HOLD' - PRICE TARGET 30 PENCE - JEFFERIES RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 820 (750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS UNILEVER TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 160 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 78 PENCE - JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 825 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2800 (2550) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2900 (2600) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5400 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 125 (135) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob