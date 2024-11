Die in Garching bei München angesiedelte Einrichtung soll Technologien erforschen, die Sonnenenergie direkt elektrochemisch speichern. Forscher versprechen sich von ihr eine hohe Effizienz und schnelle Lade- und Entladevorgänge. Die Solarbatterien sollen auch außerhalb von Stromnetzen eingesetzt werden. Optoionische Solarbatterien kombinieren Solarzellen und Batterien in einem einzigen Bauteil. Sie können die Energie von Sonnenlicht direkt elektrochemisch speichern, ohne den Umweg der Umwandlung in Elektrizität. Allerdings gibt es bei dieser Technologie noch sehr viel Forschungsbedarf. Daher haben ...

