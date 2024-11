NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 15,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei zwar attraktiv, schrieb Analyst Javier Garrido in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es fehlten aber die Kurstreiber. Seinem Kursziel legt er nun die Schätzungen für 2026 zugrunde./agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 18:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999