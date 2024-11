SK Hynix plant, seine Dividendenausschüttung von 2025 bis 2027 um 25 Prozent auf rund 2,1 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. SK Hynix hat am Mittwoch ein neues Shareholder-Return-Programm angekündigt. So soll in den nächsten drei Jahren eine Dividende von 1.500 Won pro Aktie (zuvor waren es 1.200 Won gewesen) ausgeschüttet werden, was etwa 1 Billion Won (720 Millionen US-Dollar) pro Jahr entspricht. Das koreanische Unternehmen wird seine Politik beibehalten, 50 Prozent des akkumulierten freien Cashflows für die Aktionärsrendite zu verwenden und 5 Prozent für die Verbesserung der Finanzstruktur bereitzustellen. SK Hynix ließ auch die Möglichkeit einer früheren Rückzahlung an die Aktionäre …