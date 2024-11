NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Underperform" belassen. Die Trends aus dem dritten Quartal setzten sich fort, schrieb Analyst Harry Martin am Mittwoch nach Auswertung der Oktober-Daten vom Reifenmarkt. Besonders gut laufe das Pkw-Ersatzreifengeschäft der Hersteller in Europa./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 10:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 10:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005439004