Die Nemetschek-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen spürbaren Rückgang, nachdem der US-Konkurrent Autodesk seine Quartalsergebnisse präsentierte. Während die Geschäftszahlen des amerikanischen Bausoftware-Spezialisten grundsätzlich solide ausfielen, sorgte der verhaltene Ausblick für Verstimmung an den Märkten. Dies zog auch die Nemetschek-Aktie in Mitleidenschaft, die im Xetra-Handel um zwei Prozent auf 97,00 Euro nachgab. Der Kurs hatte sich zuvor der 100-Euro-Marke genähert und in den vergangenen Monaten eine beachtliche Wertsteigerung von etwa 30 Prozent erzielt.

Aktuelle Geschäftsentwicklung bleibt positiv

Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die fundamentale Entwicklung bei Nemetschek weiterhin robust. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz um 15,10 Prozent auf 253,03 Millionen Euro steigern. Für das kommende Jahr rechnen Experten mit einer Erhöhung der Dividende auf 0,528 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Geschäftsentwicklung unterstreicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 100,25 Euro.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 27. November liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...