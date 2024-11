Mit dem Ausbau der Photovoltaik in NRW geht es voran. Die solaren Freiflächenanlagen bleiben dabei jedoch weiterhin die Schwachstelle beim Ausbau, so der Landesverband Erneuerbare Energien NRW. Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen in Nordrhein-Westfalen schreitet weiter voran. "Nach den für die ersten zehn Monate vorliegenden Zahlen gehen wir davon aus, dass der Rekordausbau aus dem vergangenen Jahr bis Ende diesen Jahres leicht übertroffen wird", sagt Hans-Josef Vogel, Vorsitzender des Landesverbandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...