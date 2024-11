So wirklich greifbar ist die aktuelle Situation am Ölmarkt nicht. Brent Oil und auch WTI Oil fehlt es in diesen Tagen an einer klaren Richtung. Preistreibende und preisbelastende Faktoren neutralisieren sich quasi. Ein Ende der Hängepartie ist nicht abzusehen. Die Chancen auf eine Jahresendrally sind eher gering. Doch allein der Verweis auf das geopolitische Eskalationspotential genügt, um zu verdeutlichen, dass es dabei nicht bleiben muss. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...