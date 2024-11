Der aktuelle Rückgang des Bitcoin-Kurses hat vor allem die MicroStrategy-Aktie in Mitleidenschaft gezogen. Nicht zuletzt, weil die Aktie in diesem Jahr wie ein Hebel auf den Bitcoin-Kurs wirkt. Während der Bitcoin seit vergangenem Donnerstag nur rund acht Prozent verloren hat, waren es bei MicroStrategy im gleichen Zeitraum fast 35 Prozent. Kann sich die Aktie davon wieder erholen?In den letzten vier Tagen hat die MicroStrategy-Aktie so stark an Wert verloren wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte ...

