Berlin - SPD, Union, Grüne und FDP haben sich auf die restlichen Sitzungen des Bundestages in der aktuellen Wahlperiode geeinigt. Wie die "Rheinische Post" (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf Unionskreise berichtet, soll demnach am 11. Februar der letzte Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl stattfinden.Traditionell reden bei der "Generaldebatte" dann der Kanzler und seine Herausforderer. Darüber hinaus verständigten sich die Fraktionsspitzen darauf, dass die beiden Sitzungswochen vom 2. bis 6. Dezember und vom 16. bis 20. Dezember stattfinden werden. Die Plenarsitzung mit der Vertrauensfrage des Kanzlers wird am 16. Dezember um 13 Uhr beginnen.Im Januar soll es statt zwei dann nur noch eine Sitzungswoche geben, und zwar vom 27. bis 31. Januar.