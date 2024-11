Nach dem Abschluss der Weltnaturkonferenz COP 16 in Kolumbien findet die Frage, wie der Erhalt der Biodiversität finanziert werden soll, momentan viel Beachtung. Sie muss auch dringend geklärt werden, denn von jetzt an bis 2030 sollen jedes Jahr 200 Milliarden US-Dollar für den Schutz der Natur aufgebracht werden. So sieht es das Ziel 19 des Kunming-Montreal-Abkommens vor, das auf der vorhergehenden COP verabschiedet wurde. Von Luc Olivier, CFA, ...

