Die Siemens-Aktie zeigt sich am Handelstag schwankungsanfällig und notierte zwischenzeitlich bei 179,64 Euro, was einem Rückgang von 0,4 Prozent entspricht. Dennoch präsentiert sich das Unternehmen in einer robusten Verfassung: Im vergangenen Quartal konnte der Konzern seinen Gewinn je Aktie auf 2,42 Euro steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 Euro darstellt. Auch die Dividendenprognose von 5,22 Euro für das laufende Jahr liegt über der Vorjahresausschüttung von 4,70 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten sehen weiterhin Potenzial für die Siemens-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,10 Euro ausgegeben. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 20,81 Milliarden Euro im letzten Quartal zeigen sich die Analysten zuversichtlich für die weitere Entwicklung. Das aktuelle Kursniveau liegt dabei etwa 8 Prozent unter dem kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 195,50 Euro.

