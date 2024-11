Düsseldorf - Mieter in Deutschland müssen sich im kommenden Jahr wohl auf ein beschleunigtes Mietwachstum einstellen."Wir werden die Mieten 2025 noch etwas stärker erhöhen", sagte Lars von Lackum, Vorstandschef des Immobilienkonzerns LEG Immobilien, dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Wir gehen davon aus, dass das Plus bei den Mieten oberhalb der vier Prozent liegt." Im laufenden Jahr erwartet das Düsseldorfer Unternehmen, das über mehr als 166.000 Wohnungen verfügt, ein Wachstum seiner frei finanzierten Mieten um 3,8 bis 4,0 Prozent.Auch der Rivale Vonovia deutete bereits an, dass die Mieten 2025 steigen werden. Bei der Vorlage der Neun-Monatszahlen stellte der Dax-Konzern ein Mietwachstum von rund vier Prozent für 2025 in Aussicht. Der Druck auf die Mietpreise hält damit auch im kommenden Jahr an. Lackum begründete die weiteren Steigerungen auch mit Effekten der Mietspiegel, die erst nach und nach eine Anpassung der Mieten an die Inflation erlaubten.