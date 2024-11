© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

Um die Geschäfte des Solarausrüsters steht es schlecht. Jetzt kündigt das Unternehmen weitere Kürzungen an. Ein Geschäftsbereich wird sogar ganz eingestellt.Hinter Solaraktien liegt mit 2024 das zweite schwere Jahr in Folge. Reihenweise sind Titel wie Enphase Energy, JinkoSolar und SolarEdge, aber auch der deutsche Ausrüster SMA Solar abgestürzt. Hatte die Branche im vergangenen Jahr vor allem mit steigenden Zinsen zu kämpfen, wird sie nun durch Überkapazitäten und den Wahlsieg von Donald Trump belastet, der Subventionsprogramme für erneuerbare Energien streichen möchte. Das hat tiefe Spuren vor allem in den Anteilen von SolarEdge hinterlassen. Allein in diesem Jahr hat die Aktie über 80 …