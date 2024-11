Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass SS&C Blue Prism im Everest Group PEAK Matrix® Assessment 2024 für Prozessorchestrierungsprodukte als "Process Orchestration Leader" ausgezeichnet wurde."SS&C Blue Prism hat seine Position als Leader im zweiten Jahr in Folge im Everest Group PEAK Matrix® Assessment 2024 für Prozessorchestrierungsprodukte bestätigt. Die Tiefe und Breite seiner Produktfähigkeiten, ein einheitlicher Plattformansatz, Investitionen in Produktinnovation und generative KI sowie ein starkes Partnerschafts-Ökosystem sind einige der Schlüsselfaktoren, die zu seiner Position beigetragen haben", sagt Amardeep Modi, Vizepräsident der Everest Group. "Die Benutzerfreundlichkeit des Produkts, die Integration mit RPA, die Skalierbarkeit und der Kundensupport gehören zu den wichtigsten Stärken, die von den Kunden hervorgehoben werden."Diese Bewertung analysiert die globale Prozessorchestrierungslandschaft und 24 Technologieanbieter anhand mehrerer Schlüsseldimensionen. Die Bewertung von SS&C Blue Prism umfasste die Analyse der Fähigkeiten des hybriden Workforce Managements, der Vision und Strategie, der Implementierung und des Supports sowie der Vielfalt der Kundenbasis des Unternehmens in verschiedenen Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen."Wir freuen uns sehr über die führende Position von SS&C Blue Prism in der PEAK-Matrix® der Everest Group für Prozessorchestrierung", sagt Rob Stone, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer des SS&C-Geschäftsbereichs für intelligente Automatisierung & Analysen. "Wir sind einer von nur zwei Anbietern, die sowohl bei der Robotic Process Automation (RPA) als auch bei der Prozessorchestrierung eine führende Position einnehmen. Die Auszeichnung unterstreicht die Stärke unserer intelligenten Automatisierungsplattform, die unsere globale Kundenbasis mit KI, Automatisierung und Orchestrierung für Unternehmen ausstattet."Das PEAK Matrix® Assessment für Prozessautomatisierungsprodukte 2024 bewertet auch die Flexibilität des Geschäfts- und Vertriebsmodells von SS&C Blue Prism, die Fortschrittlichkeit und die Kundenakzeptanz der verfügbaren Geschäftsmodelle als Teil der Fähigkeit, Produkte erfolgreich zu liefern.SS&C Blue Prism digitalisiert Abläufe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Pharmazeutik, Banken und mehr. Sprechen Sie mit einem Experten über das intelligente Automatisierungsangebot von SS&C Blue Prism.HaftungsausschlussLizenzierte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group dürfen von lizenzierten Dritten für ihre eigenen Marketing- und Werbeaktivitäten und Begleitmaterialien verwendet werden. Ausgewählte Auszüge aus den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group stellen nicht unbedingt den vollständigen Kontext unserer Forschung und Analyse dar. Alle von den Analysten der Everest Group durchgeführten Untersuchungen und Analysen, die in den PEAK Matrix®-Berichten der Everest Group enthalten sind, sind unabhängig und kein Unternehmen hat eine Gebühr gezahlt, um in den Berichten aufgeführt zu werden oder sein Ranking zu beeinflussen. Die vollständige Studie und weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie unter PEAK Matrix®-Berichte der Everest Group.Informationen zur Everest GroupDie Everest Group ist ein führendes globales Forschungsunternehmen, das Wirtschaftsführern hilft, sichere Entscheidungen zu treffen. Die PEAK Matrix® Assessments der Everest Group liefern die Analysen und Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um kritische Entscheidungen über globale Dienstleistungsanbieter, Standorte sowie Produkte und Lösungen in verschiedenen Marktsegmenten zu treffen. Auch die Anbieter dieser Dienstleistungen, Produkte und Lösungen nutzen die PEAK Matrix®, um ihr Angebot im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche oder des Marktes zu bewerten und zu kalibrieren. Weitere Details und vertiefende Inhalte finden Sie unter www.everestgrp.com.Informationen zu SS&C TechnologiesSS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht. 