Die Novartis-Aktie zeigt sich am Handelstag robust und verzeichnet einen Anstieg von 0,5 Prozent auf 92,37 CHF an der SIX Swiss Exchange. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sein Tageshoch bei 92,41 CHF, nachdem es bereits mit einem soliden Wert von 92,05 CHF in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist dabei das stabile Handelsvolumen von über einer Million gehandelter Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren am Schweizer Pharmariesen unterstreicht.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Die Analysten zeigen sich für die weitere Entwicklung der Novartis-Aktie optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 99,63 CHF. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal gestützt, in dem der Umsatz auf 11,11 Milliarden CHF gesteigert werden konnte - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die erwartete Dividendenerhöhung auf 3,80 CHF für das laufende Geschäftsjahr signalisiert das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung.

