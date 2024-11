Der Streamingdienst Netflix verzeichnet bemerkenswerte Erfolge mit seinen neuen Weihnachtsfilmen, was sich positiv auf die Marktposition des Unternehmens auswirkt. Besonders hervorzuheben ist der Film "The Merry Gentlemen", der innerhalb von nur vier Tagen 14,7 Millionen Abrufe erreichte und damit die Spitzenposition der englischsprachigen Filme eroberte. Auch weitere festliche Romanzen wie "Hot Frosty" und "Meet Me Next Christmas" überzeugen mit beeindruckenden Abrufzahlen von 28,2 beziehungsweise 35,8 Millionen. Diese starke Performance im Streaming-Bereich unterstreicht die erfolgreiche Content-Strategie des Unternehmens.

Aktuelle Börsenentwicklung

Die Netflix-Aktie zeigt sich an der NASDAQ robust und bewegte sich zuletzt im Bereich von 870 US-Dollar. Bemerkenswert ist der deutliche Aufwärtstrend im Jahresvergleich, der sich in einer Steigerung von nahezu 95 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau widerspiegelt. Die positive Geschäftsentwicklung manifestiert sich auch in den Quartalszahlen, wobei der Umsatz um 14,46 Prozent auf 9,78 Milliarden US-Dollar gesteigert werden konnte.

