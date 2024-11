EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group eröffnet die 500. Abgabestation im Rahmen der Expansion ihres europäischen Filialnetzes Berlin, 28. November 2024 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, gab heute die Eröffnung ihrer 500. Abgabestation bekannt, die in Deutschland unter der C2B-Ankauf-Marke wirkaufendeinauto.de geführt wird. Die Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein der Gruppe auf ihrem Weg, die Eröffnung von Filialen in ganz Europa weiter zu beschleunigen. Mit wirkaufendeinauto.de und ihren lokalen europäischen Schwestermarken bietet die AUTO1 Group Kunden eine einfache und reibungslose Möglichkeit zum Verkauf ihrer Fahrzeuge. AUTO1 Group betreibt ihr Ankaufs-Filialnetzes in neun europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich und Portugal. Mit der Eröffnung der 500. Filiale in Jena, Deutschland, festigt die Gruppe ihre Position als bevorzugte Marke für Privatkunden, die ihren Gebrauchtwagen verkaufen möchten. Berkan Limon, SVP Purchasing der AUTO1 Group: "Ich bin stolz auf unsere Teams, die unseren Expansionsplan zielstrebig umsetzen und so ein zweistelliges Wachstum der Filialen im Vergleich zum Jahresbeginn erreicht haben. Wir erhalten sehr positives Feedback von unseren Kunden, die begeistert sind, dass wir ihnen jetzt noch näher sind. Wir sind motiviert, unseren Fußabdruck weiter zu vergrößern und unseren Kunden währenddessen weiterhin großartige Preise für ihre Gebrauchtwagen bei maximalem Komfort zu bieten." Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Die lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2023 einen Umsatz von 5,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



