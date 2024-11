Die Deutsche Telekom hat einen wegweisenden Schritt in der Modernisierung ihres Mobilfunknetzes bekannt gegeben. In einem bedeutenden Großauftrag setzt der Telekommunikationsriese künftig auf die Technologie von Nokia und Fujitsu für den Ausbau seines Open-RAN-Netzwerks. Bis zum Jahr 2027 sollen mehr als 3.000 Antennen-Standorte mit der neuen Technologie ausgestattet werden, wodurch die bisherigen Komponenten des chinesischen Herstellers Huawei ersetzt werden. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es dem Konzern, verschiedene Herstellerkomponenten flexibel zu kombinieren und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Netzwerkarchitektur.

Positive Marktresonanz

Die Börse reagierte positiv auf diese Nachricht. Die Telekom-Aktie verzeichnete einen Anstieg von 0,44 Prozent und erreichte einen Kurs von 29,91 Euro. Die neue Open-RAN-Technologie, die bereits seit Dezember 2023 in Neubrandenburg erfolgreich im Einsatz ist, verspricht nicht nur technische Flexibilität, sondern auch eine Stärkung der europäischen Technologiepartner im strategisch wichtigen Telekommunikationssektor.

