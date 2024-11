EQS-News: Wolford AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Wolford AG: 37. Ordentliche Hauptversammlung - ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG



28.11.2024 / 09:47 CET/CEST

Wolford Aktiengesellschaft Bregenz, FN 68605 s ISIN AT0000834007 (die "Gesellschaft") ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG zu der am Dienstag, 17. Dezember 2024 um 09:00 Uhr im Hotel Schwärzler, Landstraße 9 6900 Bregenz, stattfindenden 37. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft Aufgrund eines am 26. November 2024 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l., die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 5,890,667 Stückaktien hält und damit über einen Anteil verfügt, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, wird die Tagesordnung der 37. ordentlichen Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft ergänzt, sodass diese wie folgt lautet: Tagesordnung Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31.12.2023 samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichtes sowie der nichtfinanziellen Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht), des IFRS-Konzernabschlusses zum 31.12.2023 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts über das im UGB-Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesene Bilanzergebnis. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik Satzungsänderung Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Beschlussfassung über die vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Deckung eines Bilanzverlusts [Ergänzung] Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals [Ergänzung] Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen sind spätestens ab Donnerstag, 28. November 2024, im Internet unter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ abrufbar: Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG samt Beschlussvorschlägen der FFG Wisdom (Luxembourg) S.à r.l.

die ergänzte Tagesordnung

Formulare für die Erteilung einer Vollmacht unter Berücksichtigung der ergänzten Tagesordnung Im Übrigen wird auf die am 19. November 2024 veröffentlichte Einberufung verwiesen. Bregenz, im November 2024 Der Vorstand



28.11.2024 CET/CEST