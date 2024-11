© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

BioNTech-Aktionäre fiebern einem Symposium zur Brustkrebsforschung am 10. Dezember entgegen. Bereits im Vorfeld legt die Aktie zu. Analysten zeigen sich bullish.Die BioNTech-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen über 18 Prozent zulegen können. Anleger spekulieren auf positive Nachrichten, die BioNTech während des San Antonio Breast Cancer Symposiums am 10. Dezember vorstellen könnte. Kürzlich stärkte BioNTech seine Krebsmedikamenten-Pipeline durch den Erwerb der chinesischen Biotechfirma Biotheus für bis zu fast eine Milliarde US-Dollar, einschließlich erfolgsabhängiger Zahlungen von bis zu 150 Millionen US-Dollar. Biotheus ist auf die Entwicklung von Therapien gegen Krebs- und …