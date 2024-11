Trotz kleinerer Rückschläge am Mittwoch lässt sich über die Performance der Märkte kaum meckern. Es gab in diesem Jahr so manchen neuen Rekord zu sehen, was nicht zuletzt dem starken Abschneiden der Chipbranche zu verdanken ist. Ausgerechnet dort machen sich aktuell aber durchaus auch Sorgen breit, was der Euphorie einen spürbaren Dämpfer verpasst.Der Dow Jones konnte sich am Mittwochmorgen noch knapp über 45.000 Punkte schwingen und damit einen neuen Rekord auf die Beine stellen. Schwache Zahlen von Dell und HP trübten allerdings die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...