FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 690 (650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1900 (1980) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS TESCO PRICE TARGET TO 403 (404) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP STARTS HALMA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2900 PENCE - CITIGROUP STARTS SMITHS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2400 PENCE - CITIGROUP STARTS SPIRAX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8600 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 345 (370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 715 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2810 (2660) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC TO 'BUY' (HOLD) - EXANE BNP RAISES SPIRAX TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 8200 PENCE - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 70 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1440 (1210) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 349 (469) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 49 (53) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 310 (304) PENCE - JPMORGAN RAISES TESCO TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 410 (270) PENCE - RBC CUTS CRANSWICK TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 4900 (4700) PENCE - RBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - TESCO AND SAINSBURY ON 'POS CATALYST WATCH' OF JPMORGAN, CARREFOUR 'NEG. CW' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 250 (460) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob