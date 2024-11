Paris (www.fondscheck.de) - Amundi listet zwei Aktien-ETFs, mit denen Anleger ihr Engagement in Large-Cap-US-Aktien verfeinern können - ETF-NewsAmundi, der führende europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, der global unter den Top-10 Asset Managern[1] rangiert, lanciert mit dem Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF (ISIN: IE000YBGJ9I4, WKN: ETF220) und dem Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF (ISIN: IE000XL4IXU1, WKN: ETF222) zwei neue ETFs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...