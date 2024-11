Bekanntlich wird Donald Trump im Januar ins Weiße Haus zurückkehren und aller Wahrscheinlichkeit nach einige wenig rationale und dafür umso radikalere Entscheidungen treffen. In Aussicht gestellt hat der Republikaner bereits, Förderungen für E-Autos kürzen oder gänzlich abschaffen zu wollen. Für diesen Fall bereitet sich der Bundesstaat Kalifornien bereits vor.Anzeige:Sollte Trump Steuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar beim Kauf von E-Autos tatsächlich abschaffen, so will der Bundesstaat Kalifornien laut einem ...

