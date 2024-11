Die Nvidia-Aktie befand sich zuletzt in einer deutlichen Korrekturbewegung. Doch neue Nachrichten machen Aktionären des Chipdesigners Hoffnung. Darum geht es konkret und so kann es jetzt weitergehen. Gute Nachrichten aus den USA Am Donnerstag und Freitag ist der Handel in den USA zwar ausgesetzt, doch trotzdem reagierten die Aktien von Nvidia positiv auf Nachrichten aus den Vereinigten Staaten. So wurden Pläne zu den US-Sanktionen im Chipsektor bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...