Bernecker-Daily

www.bernecker.info

www.youtube.com/BerneckerTV

Man will sich vollständig auf das Kerngeschäft Solarenergie konzentrieren, der Fokus auf die Bereiche Solar, PV-gebundene Speicher und Energiemanagement soll gestärkt werden. Rd. 500 Stellen, vor allem in der Fertigung in Südkorea oder etwa 12 % der weltweiten Belegschaft, fallen ab der zweiten Jahreshälfte 2025 weg. Ziel ist es, durch Kostensenkungen finanzielle Stabilität, positiven Cashflow und Profitabilität zu erreichen. SOLAREDGE wird aktuell mit ca. 940 Mio. $ Unternehmenswert taxiert, bei gut 1 Mrd. $ Umsatz 2025, aber knapp 100 Mio. $ negativem Cashflow. Mehr als ein Strohfeuer im Kurs ist nicht zu erwarten.Dies ist ein Auszug aus der heutigenvom 28.11.2024.Außerdem in dieser Ausgabe u. a.:- VW verkauft chinesischen Standort- Wettbewerber sticht INFINEON bei NVIDIA aus- DELL rutschte gestern in New York über 12 % ins Minus- DAX-Gewinner des Tages: Gut 20 % PotenzialIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: