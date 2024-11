28. November 2024, Vancouver, BC, Canada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse aus sechs Erkundungsbohrlöchern zu melden, die während der Bohrkampagne 2024 in dem zu 100 % unternehmenseigenen, 727 km² großen Konzessionsgebiet Klondike District (das "Konzessionsgebiet") des Unternehmens im Bergbaurevier Dawson, Yukon, Kanada, auf beiden Seiten der Eldorado Fault auf das Potenzial für Gold untersucht wurden (siehe Abbildung 1).

Das Unternehmen hat 2015 eine wichtige Goldmineralisierung im Muttergestein an der östlichen Seite der Eldorado Fault in der Stander Zone sowie in den Funden Nugget, Gay Gulch und anderen entdeckt und dort eine allererste Mineralressource abgegrenzt. Im Jahr 2024 umfassten die neuen Prospektionsentdeckungen an der westlichen Seite der Eldorado Fault eine bedeutende ausstreichende hochgradige Goldmineralisierung 5 km entlang der Funde Archy, Wasp und DJ (siehe Pressemeldung vom 2. Oktober 2024). Mit sechs der hier gemeldeten Kernbohrlöcher (EC24-544 bis EC24-549) wurde ein kleiner Teil der westlichen und der östlichen Seite der Zone der Eldorado Fault untersucht. Das Bohrgebiet in der Nähe des Goldfundes Gay Gulch wurde gewählt, da die früheren Bohrungen eine Eingrenzung von Standort und Geometrie, Neigung und Orientierung der Eldorado Fault lieferten.

ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERGEBNISSE

- In allen drei Bohrlöchern zur Erkundung der westlichen Seite der Eldorado Fault in einem neuen Gebiet ohne bekannte Mineralisierung und ohne frühere Bohrungen wurden bedeutende goldhaltige Quarzgangzonen durchteuft.

- In EC24-544 wurde ein Quarzgang mit einem durchschnittlichen Gehalt von 6,41 g/t Au über 1,0 Meter ab 68,5 Metern durchteuft.

- In EC24-546 wurde ein Quarzgang mit einem durchschnittlichen Gehalt von 8,25 g/t Au über 1,0 m ab 146,0 m durchteuft

- In zwei der drei Bohrlöcher zur Erkundung der östlichen Seite der Eldorado Fault wurden bedeutende seitliche Erweiterungen der Goldmineralisierung in Richtung der Funde Gay Gulch und DJ durchteuft.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, äußerte sich dazu wie folgt: "Lokalen Goldwäschern war seit langem bekannt, dass sich die wertvollsten Claims in den Goldfeldern von Klondike mit den gröbsten Goldklumpen entlang einer bestimmten Strecke des Eldorado Creek befinden. Ziel unserer letzten Bohrphase dieses Jahres war die Erforschung des wirtschaftlichen Potenzials dieser Gebiete, die an beiden Seiten unserer neu kartierten Eldorado Fault als Begrenzung von im Muttergestein lagernden Goldmineralressourcen an der Quelle angrenzt. Diese Prüfung war ein Erfolg, und darüber hinaus stellten wir fest, dass die Quarzgangzonen mit Wiederholungen in der Tiefe geschichtet sind, und die Ergebnisse, die wir heute melden, zeigen die Prospektivität der Eldorado Fault als einen primären Fundort von Gold. Insbesondere veranschaulichen unsere Arbeiten weiterhin das beträchtliche nicht realisierte wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets Klondike District, und wir wollen diese Werte für unsere Aktionäre erschließen und deren Risiken reduzieren."

ERÖRTERUNG

Die Eldorado Fault ist eine neu erkannte große Krustenstruktur, die die Einlagerung einer orogenen Goldmineralisierung im Klondike District kontrolliert. Durch Erosion der Kruste wurden orogene Goldgänge bis zur derzeitigen Oberfläche ab diesem Verwerfungsnetzwerk freigelegt, was dazu führte, dass es in den historischen Goldfeldern von Klondike zu einer Konzentration von oberflächennahen Seifengoldlagerstätten kam, die laut Schätzungen bis heute insgesamt ~20 Millionen Unzen Seifengold umfassen,[1] wobei die ersten Funden auf das Jahr 1896 zurückgehen.

Mit den Arbeiten von 2024 wurde erstmals die "Eldorado Fault", die mit einer Goldmineralisierung im Muttergestein vergesellschaftet ist, durch Bohrlöcher, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und eine Kartierung über eine Distanz von 5 km identifiziert und nachverfolgt. Das Unternehmen hat die Eldorado Fault als westlich einfallende graphitische Überschiebungszone kartiert, die den Granit zum Westen hin von einer Vielzahl von lithologischen Schichten mit 'Klondike-Schiefer' zum Osten hin trennt. Die Struktur der Eldorado Fault mit damit verbundenen abgespreizten Verwerfungen durchschneidet vermutlich die 50 km Länge des Konzessionsgebiets.

BOHRUNGEN 2024

WESTLICHE SEITE DER ELDORADO FAULT:

Mit den Bohrlöchern EC24-544 bis EC24-546 wurde die westliche Seite der Eldorado Fault in einem Gebiet ohne frühere Bohrungen und ohne bekannte Goldmineralisierung erkundet. Die Bohrlöcher wurden in Richtung Nordosten (030o Azimut) gebohrt. In allen drei Bohrlöchern wurden mit Gold mineralisierte Quarzgangzonen durchteuft.

Zu den Highlights der westlichen Seite gehören:

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) EC24-544 68,50 69,50 1,00 6,41 EC24-545 72,00 79,00 7,00 0,37 EC24-546 146,00 147,00 1,00 8,25

ÖSTLICHE SEITE DER ELDORADO FAULT:

In den Bohrlöchern EC24-547 bis EC24-549 wurde die Goldmineralisierung entlang der östlichen Seite der Eldorado Fault untersucht. Die Bohrlöcher EC24-547 und EC24-548 wurden in südwestlicher Richtung (210o Azimut) gebohrt. Bohrloch EC24-549 wurde in westlicher Richtung (085o Azimut) gebohrt.

Bohrloch EC24-547 visierte ein Step-out 300 Meter entlang der Streichrichtung ab dem Fund DJ an. Eine neue ausstreichende, 3 Meter breite Quarzgangzone, die früher im Jahr 2024 am "Fund DJ" entdeckt wurde, ergab 7,9 g/t Au und 8,6 g/t Au in Prospektions-Mengenproben. In EC24-547 wurde eine goldhaltige Quarzgangzone zwischen 244,0 und 250,5 Metern bohrlochabwärts durchteuft, einschließlich einzelner Ergebnisse aus dem Quarzgang von bis zu 6,86 g/t Au über 0,5 Meter, was als korrelativ zu der Mineralisierung des Fundes DJ interpretiert wird.

Bohrloch EC24-548 wurde in der Eldorado Fault ohne signifikantes Ergebnis aufgegeben.

Mit Bohrloch EC24-549 wurde die östliche Grenze der Mineralisierungshülle von Gay Gulch mit größer werdender Entfernung von der Eldorado Fault geprüft. Das Bohrloch war erfolgreich, da die goldhaltige Quarzgangbildung bis in eine Entfernung von ~150 Metern von der Eldorado Fault anhielt, wo das Bohrloch in der Mineralisierung endet.

Tabelle 1 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse aller wichtigen Goldabschnitte; die Standorte der Bohrlochansatzpunkte und die Bohrspuren sind in Abbildung 1 enthalten.

Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutsamer Goldabschnitte in westlicher und östlicher Eldorado Fault

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) EC24-544 68,50 69,50 1,00 6,41 EC24-544 68,50 70,50 2,00 4,23 EC24-544 117,00 118,00 1,00 1,11 EC24-544 132,00 132,50 0,50 1,13 EC24-544 154,00 156,00 2,00 0,58 EC24-545 72,00 79,00 7,00 0,37 EC24-546 15,00 16,00 1,00 0,81 EC24-546 133,00 137,00 4,00 0,17 EC24-546 146,00 147,00 1,00 8,25 EC24-546 150,50 151,79 1,29 1,47 EC24-547 48,00 65,50 17,50 0,39 EC24-547 244,00 245,00 1,00 0,85 EC24-547 249,00 250,50 1,50 2,65 EC24-547 250,00 250,50 0,50 6,86 EC24-548 Keine bedeutenden Ergebnisse EC24-549 43,00 47,00 4,00 0,40 EC24-549 53,00 59,00 6,00 0,30 EC24-549 69,50 70,50 1,00 0,81 EC24-549 77,00 80,00 3,00 0,54 EC24-549 82,50 84,50 2,00 0,47 EC24-549 88,00 89,00 1,00 1,14 EC24-549 92,00 94,00 2,00 0,34 EC24-549 96,00 103,00 7,00 0,19 EC24-549 105,50 106,50 1,00 0,58 EC24-549 114,00 121,00 7,00 0,09 EC24-549 125,50 126,50 1,00 0,58 EC24-549 142,50 143,00 0,50 1,59

Hier werden lediglich die Abschnittslängen der Mineralisierung gemeldet. Zur Eingrenzung und Kartierung der Volumen der Mineralisierungszonen bzw. zur angemessenen Bestimmung der Gangorientierungen anhand der Kernmessungen zwecks Festlegung der geschätzten wahren Mächtigkeiten (Estimated True Widths, "ETW") wurden noch keine ausreichenden Bohrungen durchgeführt.#_edn2

Abbildung 1: Karte der Bohrlochstandorte 2024 in der Eldorado Fault. Die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung sind beschriftet.

Abbildung 2: Lage des Bohrgebiets in der Eldorado Fault (violettes Kästchen) und des MRS-Gebiets der Stander Zone mit weiteren wichtigen, nahe gelegenen Goldfunden entlang der Eldorado Fault.

Abbildung 3: Ausdehnung des Konzessionsgebiets Klondike District mit dem Standort des Explorationsgebiets von Gay Gulch / Stander Zone / Eldorado Fault (lila Umriss) in der Nähe von Dawson

Qualifizierte Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen sowie Analysedaten und -verfahren sind auf der Website des Unternehmens angegeben.

GEWÄHRUNG VON VERGÜTUNGSWERTPAPIEREN

Das Unternehmen meldet die Gewährung von Aktienoptionen, Restricted Share Units ("RSUs") und Deferred Share Units ("DSUs") in Übereinstimmung mit seinem Aktienoptionsplan sowie seinem RSU- und DSU-Plan.

Insgesamt wurden bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens 5.600.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,07 $ gewährt, die über einen Zeitraum von 5 Jahren ausübbar sind.

Darüber hinaus wurden bestimmten leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.200.000 RSUs und Non-Executive Directors 600.000 DSUs gewährt. Die RSUs werden über drei Jahre zugeteilt, und zwar in drei gleichen Tranchen jeweils zum ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Gewährungsdatums; die DSUs werden am ersten Jahrestag des Gewährungsdatums zugeteilt.

Die Gewährung von Aktienoptionen, RSUs und DSUs unterliegt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie "angedeutet" und 112.000 Unzen in der Kategorie "vermutet" ermittelt[3] - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Die Stander Zone ("MRE") wurde am 10. November 2022 veröffentlicht und basiert auf 40 ersten Bohrungen, die zwischen 2015 und 2021 abgeschlossen wurden, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD und ein Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au zugrunde gelegt wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation gehört.

IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

"Peter Tallman"

Peter Tallman,

President und CEO

Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: mailto:info@klondikegoldcorp.com

Webseite: http://www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:

mailto:ir-europe@klondikegoldcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Wenn in diesem Dokument die Worte "erwartet", "erwarten", "geschätzt", "prognostiziert", "geplant" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen strebt einen sicheren Hafen an.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter http://www.sedarplus.ca/ verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

#_ednref2Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Gangabschnitte basieren auf orientierten Kernmessungen einzelner Erzgänge, sofern diese vorlagen, oder auf gemessenen Winkeln senkrecht zu den Erzgangrändern und/oder auf 3D-Modellen der Erzgangabschnitte. Die gemessene und modellierte durchschnittliche Neigung des "geschichteten Erweiterungsgangs" beträgt 35° in nordöstlicher Richtung, während der typische Neigungswinkel der Bohrlöcher 55° in südwestlicher Richtung beträgt. Möglicherweise sind weitere, potenziell schräg verlaufende goldmineralisierte Erzgänge (z. B. "Quarz-Brekzien-Erzgänge") vorhanden. Die Unterschiede zwischen den einzelnen ETW und den bohrlochabwärts verlaufenden Abschnittslängen können je nach Azimut und Neigung des Bohrlochs, den Variationen im Streichen und Einfallen der Gangzonen und den Gesamtgeometrien der verschiedenen Gangsysteme zwischen den Bohrlöchern variieren.

#_ednref3 Die Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77625Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77625&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4989033010Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18765471-bohrergebnisse-prospektion-klondike-gold-eldorado-fault