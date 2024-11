Der DAX hat am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am frühen Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit einem Plus von rund 0,7 Prozent knapp unter der Marke von 19.400 Punkten. Damit hat er den Rückschlag der vergangenen beiden Handelstage fast wieder wettgemacht. Auch ohne Schützenhilfe aus den USA sind diese Aktien heute gefragt.Zum Handelsauftakt am Donnerstagmorgen hatte der DAX bereits leicht nach oben tendiert. Im Verlaufe des Vormittags kletterte das Börsenbarometer in der ...

