Die Camino Minerals Corporation verzeichnet einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Unternehmensentwicklung durch die Ankündigung einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von bis zu 2 Millionen CAD. Das Bergbauunternehmen plant die Ausgabe von bis zu 57,14 Millionen Stammaktien zum Preis von 0,035 CAD pro Aktie. Besonders bemerkenswert ist die Zusage von Denham Capital, die sich mit 500.000 CAD als Hauptinvestor beteiligt, während weitere institutionelle Anleger und potenzielle strategische Investoren zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen CAD in Aussicht stellen.

Strategische Verwendung der Finanzmittel

Die generierten Mittel sollen primär für die Weiterentwicklung des kürzlich vereinbarten Puquios-Kupferprojekts in Chile eingesetzt werden. Konkret plant das Unternehmen, die Gelder für Betriebskapital, rechtliche Aufwendungen, Ingenieursarbeiten sowie administrative Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss der Puquios-Akquisition zu verwenden. Diese strategische Expansion unterstreicht Caminos Engagement, sein Portfolio an fortgeschrittenen Kupferanlagen weiter auszubauen.

