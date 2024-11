Kopenhagen - In Dänemark ist am Donnerstag das Mobilfunknetz der größten Telefongesellschaft TDC ausgefallen. Nutzer konnten mit ihren Handys auch Notrufnummern nicht mehr erreichen.Auch die dänische Bahn hatte mit erheblichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Zugverkehr in weiten Teilen des Landes wurde vorübergehend eingestellt. Kurz nach 16 Uhr hieß es, gegen 18 Uhr solle die Störung behoben sein.Experten äußerten die Vermutung, dass der Ausfall des Mobilfunknetzes und bei der Bahn zusammenhängen, wie genau, das war aber ebenso wie die eigentliche Ursache unklar. In Medienberichten wurde spekuliert, dass es ein Problem bei einem "Update" gegeben haben könnte.