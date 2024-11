Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



28.11.2024 / 17:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG



Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.11.2024

Kursziel: 67,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Netfonds mit starken Q3-Zahlen - Anleihe soll M&A-Firepower erhöhen

Netfonds hat jüngst Q3-Zahlen berichtet, die leicht über unseren Erwartungen lagen. Dabei konnten alle Geschäftsbereiche zweistellige Wachstumsraten verzeichnen. Auf Seite der Assets setzte sich die gute Entwicklung der Vorquartale fort. Nachdem Netfonds bereits mehrere Übernahmen im laufenden Jahr abgeschlossen hat, kündigte der Vorstand an, eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Milllionenbereich begeben zu wollen. Ziel ist es, weitere Übernahmen von Fund of Funds-Strukturen und Fondsinitiatoren zu tätigen. Diese können aktuell zu EBITDA-Multiples von 3-6x zugekauft werden und weisen somit einen hohen ROI auf.



[Tabelle]



Q3-Zahlen bringen Netfonds umsatz- und ergebnisseitig auf Kurs zur Erreichung der FY-Guidance: Mit einem Netto-Konzernumsatz von 10,3 Mio. EUR (+21,1% yoy) konnte NF4 im traditionell ruhigen Sommerquartal an die gute Performance der ersten Jahreshälfte anknüpfen, wobei das Wachstum partiell auf die im laufenden Jahr getätigten Übernahmen zurückzuführen ist. Hierzu zählen die Akquisition von 'Meine Finanzkanzlei' im Januar 2024, zwei Übernahmen im Asset Management-Bereich sowie des Fondsvermittlungsgeschäft der ehemaligen Tochter NSI. Um die FY-Guidance zu erreichen, muss NF4 im letzten Quartal einen Netto-Konzernumsatz von mindestens 10,4 Mio. EUR erzielen (MONe: 12,7 Mio. EUR). Wir gehen somit umsatzseitig vom Übertreffen der FY-Guidance aus. Die Assets under Custody bzw. Assets under Management, die die Basis für die Umsatzentwicklung bilden, konnten in der Summe durch weitere Mittelzuflüsse sowie der positiven Kapitalmarktentwicklung auf 27,2 Mrd. EUR zulegen (+3,4% qoq; +19,8% yoy). Ergebnisseitig belief sich das EBITDA in Q3 auf 1,9 Mio. EUR nach 1,3 Mio. EUR im Vorjahr, sodass nach 9M bereits 4,8 Mio. EUR erreicht wurden (Vj.: 3,2 Mio. EUR). Dabei konnte auch die EBITDA-Marge (bezogen auf den Netto-Konzernumsatz) in 9M von 12,3% auf 15,4% gesteigert werden. Um das untere Ende der FY-Guidance zu erreichen, muss NF4 in Q4 ein EBITDA von 3,7 Mio. EUR bzw. 44% des avisierten FY-EBITDA erzielen. In den letzten vier Geschäftsjahren hat Netfonds jeweils zwischen 51% und 64% seines FY-EBITDA in Q4 erzielt, sofern man einen nicht-cashwirksamen Bewertungseffekt in 2023 bereinigt. Angesichts der unterjährigen Zukäufe und Asset-Entwicklung sind wir trotz erwarteter Anleihekosten weiterhin überzeugt, dass NF4 mit einem Q4-EBITDA i.H.v. 4,6 Mio. EUR bzw. 9,4 Mio. EUR im FY das obere Ende der EBITDA-Guidance erreichen wird.



LOI zum Erwerb eines weiteren Fondsinitiators unterzeichnet: Im Zuge der Ankündigung der Anleihe verkündete Netfonds ebenfalls, sich bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem weiteren Fondsinitiator zu befinden.



Dieser könnte die AuM um über 100 Mio. EUR auf mehr als 440 Mio. EUR steigern. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich und dürfte u.E. einem EBITDA-Multiple im Zielkorridor von 3x-6x entsprechen. Grundsätzlich dürfte beim Erwerb von Fondsinitiatoren u.E. auch die Kundenstruktur und die 'Stickiness' der Assets im Vordergrund stehen, um hohe Mittelabflüsse im Zuge des Wechsels der handelnden Personen zu vermeiden.



Höherer Leverage angesichts aktuell niedrigem Verschuldungsgrad u.E. unbedenklich: Gemäß der Konzernbilanz von Ende H1/24 verfügt das Unternehmen über eine Nettofinanzverschuldung i.H.v. 6,7 Mio. EUR ggü. einem erwarteten EBITDA 2024 von 9,4 Mio. EUR, was ein Net Debt/EBITDA von 0,7x impliziert. Im nächsten Jahr erwarten wir unter der Prämisse eines stabilen Kapitalmarktumfelds eine deutliche EBITDA-Steigerung auf 13,7 Mio. EUR. Der Wettbewerber JDC hat bereits zwei Anleihen emittiert, wobei die aktuelle 5-jähgrige Anleihe (2023/2028) ein Volumen von 20 Mio. EUR und einen Kupon von 7,0% aufweist. Geht man davon aus, dass Netfonds 30 Mio. EUR einsammelt, dürfte sich die Zinslast bei einem von uns erwarteten Kupon von 6 bis 9% auf 1,8 Mio. EUR bis 2,7 Mio. EUR p.a. belaufen. Aktuell liegen die Zinsaufwendungen des Unternehmens bei 0,6 Mio. EUR p.a. und werden durch Zinserträge in nahezu gleicher Höhe ausgeglichen.



Fazit: Netfonds dürfte die FY-Guidance nach starken 9M-Zahlen erreichen. Gleichzeitig verschafft sich das Unternehmen mit der beabsichtigten Begebung der Anleihe zusätzliche Mittel zur anorganischen Expansion. In den nächsten Quartalen erwarten wir daher eine Fortsetzung der hohen M&A-Aktivität. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 67,00 Euro.

