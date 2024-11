Am letzten Sonntag hatten wir auf diesen Trading-Tipp im Express-Service aufmerksam gemacht. Auch dieser Trade hat funktioniert, aber mit einem Gewinn von 14 Prozent kann man bei einem starken Hebel nicht zufrieden sein. Der Titel des Beitrags lautete: "Porsche: Wo endet der Absturz?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Was Hoffnung für eine Gegenreaktion machen kann, sind die beiden Abpraller am Allzeittief und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...