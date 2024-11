Game-Changer voraus?!: Die grüne Revolution braucht kritische Metalle - und Europa sucht Lösungen!

Anzeige / Werbung

Die moderne Welt steht vor einem Rohstoff-Dilemma: Die Nachfrage nach strategischen Metallen wie Nickel, Kobalt und Kupfer explodiert, während die globale Versorgung immer knapper wird.

und genau diese Metalle sind unverzichtbar für die Energiewende, den Ausbau der Elektromobilität und die Digitalisierung - sie treiben die Transformation ganzer Industrien voran. Doch die Abhängigkeit Europas von Importen aus geopolitisch sensiblen Regionen macht den Kontinent verwundbar.

Eine lokale und nachhaltige Förderung kritischer Metalle ist mehr als eine wirtschaftliche Notwendigkeit- sie ist ein zentraler Bestandteil europäischer Souveränität. Genau hier kommt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) ins Spiel: Mit einer bahnbrechenden Entdeckung auf Korsika zeigt dieses Unternehmen, wie Umweltprobleme gelöst und gleichzeitig Rohstoffe gewonnen werden können, die Europa dringend benötigt.

Unverzichtbares Nickel aus Europa - eine Entdeckung, die den Markt revolutionieren könnte!

Bei der Rohstoffexploration gibt es Entdeckungen, die nicht nur die Industrie, sondern auch den Markt elektrisieren. Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat genau das geschafft. Die magnetischen Explorationsergebnisse vor der Küste Korsikas deuten auf ein völlig neues Niveau an Nickelressourcen hin - eine Chance, die den Markt in den kommenden Monaten aufhorchen lassen wird. Und kluge Investoren wissen: Die Zeit zu handeln ist jetzt.

Das "Offshore-Nickel" - Eine Entdeckung mit globaler Tragweite!

Während die bisherigen Funde an den Stränden "Nonza' und "Albo' bereits beeindruckend waren, hat Aurania (WKN: A2DKJ4) nun ein noch deutlich größeres Ass im Ärmel: Durch den Einsatz eines "High-Tech'-Magneten aus Seltenen Erden hat das Explorationsteam riesige Mengen magnetischen Sandes bis zu 600 m vor der Küste von "Nonza' und 300 m vor "Albo' entdeckt.

Quelle: Aurania Resources

Die Sande enthalten Awaruit (Ni3Fe) und Magnetit (Fe3O4) - eine Kombination, die schon jetzt mit einem Nickelgehalt von 40,1 % beeindruckt.

Das bedeutet, dass die hochgradigen Nickelressourcen, die bisher als strandgebunden galten, sich weit in den Meeresboden hinein erstrecken. Dieses Potenzial eröffnet völlig neue Dimensionen, sowohl wirtschaftlich als auch strategisch.

Bahnbrechende Technologie: "LiDAR' deckt das unsichtbare auf!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) setzt auf modernste Technologien, um das volle Potenzial dieser Entdeckung zu erfassen. "LiDAR', eine Fernerkundungstechnologie, enthüllt eine beeindruckende submarine Topografie. Die Analyse zeigt, dass historische "Bergbauabfälle" aus der "Canari'-Mine nicht nur die Strände, sondern auch den Meeresboden bedecken.

Quelle: Aurania Resources

Diese "Abfälle", über Jahrzehnte durch Strömungen angereichert, bilden die Grundlage für eine der außergewöhnlichsten Entdeckungen in der europäischen Rohstoffgeschichte.

Minimal-invasive Förderung: Ein Game-Changer!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) denkt nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig. Mit der Unterstützung der deutschen WOKO Magnet- und Anlagenbau GmbH plant das Unternehmen, ein hochentwickeltes Magnetfördersystem einzusetzen. Dieses System, ursprünglich zur Bergung von Metallresten im Meer entwickelt, könnte die schwarzen Sande effizient und umweltschonend fördern - ein Ansatz, der den Meeresboden kaum beeinträchtigt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Kein Sprengen, keine Chemikalien und keine schweren Eingriffe in die Natur. Stattdessen steht die Gewinnung im Zeichen von Nachhaltigkeit und Effizienz.

Warum diese Entdeckung die Welt verändern könnte!

Nickel ist ein unverzichtbarer Rohstoff für Batterien, Elektromobilität und die Edelstahlproduktion - und die Nachfrage steigt rasant. Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) liefert eine Lösung für Europas Rohstoffdilemma: Lokale, nachhaltige Metallgewinnung mit minimalen Umweltauswirkungen. Dieses Projekt könnte nicht nur die europäische Abhängigkeit von Importen reduzieren, sondern auch Aurania an die Spitze der globalen Nickelindustrie katapultieren.

Die nächsten Schritte: Eine spannende "Roadmap'!

Aurania (WKN: A2DKJ4) hat Proben zur detaillierten Analyse nach Sevilla, Spanien, geschickt, um die Ergebnisse zu verifizieren. Parallel dazu arbeitet man mit Technologiepartnern an der Optimierung der Fördermethoden. Jeder Schritt bringt das Projekt näher an die Produktion - und den Markt näher an eine mögliche Neubewertung.

Mit seiner innovativen Strategie, Nickel, Kobalt und Kupfer aus natürlichen Sandablagerungen zu extrahieren, steht Aurania (WKN: A2DKJ4) kurz vor einer potenziellen Neubewertung, die sowohl Umweltprobleme löst als auch die europäische Wirtschaft stärkt.

Dr. Keith Barron, CEO und Präsident von Aurania Resources (WKN: A2DKJ4), bezeichnet dieses Vorhaben als "Traumszenario": eine einzigartige Ressource, die ohne Bohrungen, Sprengungen oder Aufbereitung direkt von der Küste verschifft werden könnte. Diese Kombination aus ökologischer Verantwortung und ökonomischem Nutzen sei ein Musterbeispiel für die Zukunft der Metallindustrie.

Und er wird es wissen, denn Dr. Barron ist ein Bergbauveteran mit über 39 Jahren Erfahrung und einem beeindruckenden "Track'-Record. Als Mitgründer von Aurelian Resources war er maßgeblich an der Entdeckung der Weltklasse-Goldlagerstätte "Fruta del Norte' beteiligt, eine der größten Goldentdeckungen der letzten Jahrzehnte.

Sein Vertrauen in Aurania (WKN: A2DKJ4) ist riesig, was er mit seinem persönliches Engagement in Form von rund 43 % der ausstehenden Aurania-Aktien eindrucksvoll dokumentiert, und hat kürzlich erst wieder zugestimmt, einen Teil seiner persönlich dem Unternehmen gegebenen Darlehen in Aktien umzuwandeln, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter zu stärken. Dazu passt auch...

Verstärkung im Führungsteam: Francisco Freyre wird Vollzeit-CFO - Ein weiterer entscheidender Schritt in Richtung Wachstum!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) gibt Vollgas und stellt mit Francisco Freyre einen erfahrenen Finanzstrategen als Vollzeit-CFO an die Spitze seines Finanzmanagements. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Freyre offiziell die Rolle des Chief Financial Officer in Vollzeit - ein Signal an den Markt, dass Aurania sich in einer entscheidenden Wachstumsphase befindet.

Eine beeindruckende Karriere: Freyres Erfolgsgeschichte!

Francisco Freyre bringt mehr als zwei Jahrzehnte hochkarätige Erfahrung mit, die Aurania perfekt in die Karten spielt. Seit Juli 2022 hat er als Fractional CFO bereits bewiesen, dass er ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams ist. Zudem hat Freyre in der Vergangenheit Führungsrollen in einer Vielzahl von Branchen übernommen:

Automobilindustrie: Über 23 Jahre Erfahrung, darunter als CFO, CEO und Investor Relations Officer. Sein Know-how in der Finanzstrategie und digitalen Transformation machte ihn zu einem gefragten Leader in einem der härtesten Märkte der Welt.

Beratung: Zuletzt agierte Freyre als Fractional CFO bei WD Numeric, wo er Unternehmen in den Bereichen Öl & Gas, medizinisches Cannabis und Zinnbergbau betreute - ein breites Spektrum, das ihn ideal für die Herausforderungen bei Aurania vorbereitet hat.

Diese Mischung aus unternehmerischem Denken, technologischem Verständnis und strategischer Finanzkompetenz macht Freyre zur Idealbesetzung für Aurania.

Die Ernennung eines Vollzeit-CFO ist kein gewöhnlicher Vorgang - es ist ein klares Signal, dass Aurania auf Wachstumskurs bleibt. In einer Phase, in der das Unternehmen strategische Projekte wie das revolutionäre Nickelprojekt in Korsika und die Gold-Kupfer-Exploration in Ecuador vorantreibt, braucht es ein starkes finanzielles Fundament. Freyre wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die finanzielle Stärke von Aurania (WKN: A2DKJ4) zu maximieren und neue Investitionen zu sichern.

Ein CFO, der mehr als Zahlen liefert!

Freyre ist mehr als nur ein Finanzexperte. Seine Vision und sein strategisches Denken werden Aurania (WKN: A2DKJ4) dabei helfen, sich nicht nur als Explorationsunternehmen, sondern als Marktführer in der Gewinnung kritischer Rohstoffe zu etablieren. Sein Verständnis für Investorenkommunikation und Marktstrategien ist genau das, was Aurania braucht, um die nächsten großen Meilensteine zu erreichen.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=jO8EL_PCqe4

Fazit: Ein klarer Plan für eine erfolgreiche Zukunft!

Mit Produktionsstartmöglichkeiten womöglich schon Ende des nächsten Jahres und einem klaren Fokus auf Genehmigungsverfahren und Umweltstudien steht Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) an einem gewaltigen Wendepunkt. Parallel dazu plant das Unternehmen noch, seine Explorationsaktivitäten auf einen Weltklasse-Assets in Ecuador weiter voranzutreiben, wo man ebenfalls bereits gewaltige Gold- und Kupfervorkommen genauer untersucht.

Quelle: Aurania Resources

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) ist mit seinen derzeit nicht einmal 44 Mio. CAD (rund 29,6 Mio. EUR) noch sehr günstig bewertet und bietet deshalb ein außergewöhnliches "Upside'-Potenzial. Die einzigartige Kombination aus extrem umweltfreundlichen Abbau und Verarbeitung, einer herausragenden strategischen Marktposition und sehr starkem Management macht dieses Unternehmen zu einer seltenen Perle im Rohstoffsektor.

Mit Francisco Freyre als Vollzeit-CFO setzt Aurania ein weiteres klares Zeichen: Das Unternehmen ist bereit für den nächsten großen Sprung. Für Investoren ist dies der perfekte Zeitpunkt, um Teil dieser aufregenden Entwicklung zu werden. Aurania Resources ist bereit, die Branche neu zu definieren, erst recht mit diesem Finanzgenie an Bord! Nutzen Sie diese Chance und sichern Sie sich Ihre Position, bevor der Markt das Potenzial dieser bahnbrechenden Entdeckungen erkennt.

Quellen: Aurania Resources, eigene Daten und Research; Bildquellen Aurania Resources, Intro-Bild: stock.adobe.com

