Die spanischen Importe von frischem Obst und Gemüse verzeichneten bis September im Vergleich zu dem Vorjahr ein Wachstum von 5 % in der Menge und 11 % im Wert und beliefen sich auf insgesamt 3,2 Millionen Tonnen und 3,64 Milliarden EUR, so informiert der spanische Verband FEPEX. Bildquelle:Pixabay Der Import von Frischgemüse verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024...

Den vollständigen Artikel lesen ...