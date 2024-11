Bei der Analyse von Daten einer bei der Importfirma durchgeführten Kontrolle wurde in marokkanischen Tomaten ein hoher Gehalt des Insektizids Lambda-Cyhalothrin festgestellt, berichtet Hortoinfo.com. "Die Französischen Behörden haben eine Warnung wegen übermäßiger Pestizidbelastung in aus Marokko importierten und in französischen Supermärkten...

