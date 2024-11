DJ PTA-Adhoc: Vivanco Gruppe AG: Veräußerung des Auslandsgeschäftes

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ahrensburg (pta/29.11.2024/06:50) - Die Vivanco-Gruppe hat am gestrigen Tag wesentliche Teile ihres Auslandsgeschäftes an die SBS S.p.A., Miasino, Italien, veräußert, die bereits vor ca. einem Jahr von der Vivanco Gruppe AG die Vivanco Austria GmbH erworben hatte.

Zu den veräußerten Teilen des Auslandsgeschäftes gehören die Beteiligungen an den Vivanco-Vertriebsgesellschaften in der Schweiz und in Großbritannien sowie Vertriebspartnerschaften in weiteren europäischen Ländern, verbunden mit der exklusiven Lizenzeinräumung für die Nutzung der Vivanco-Marken in den EMEA-Staaten, ausgenommen Deutschland.

Diese Veräußerung des Auslandsgeschäftes der Vivanco-Gruppe ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die durch Kosteneinsparungen und die Konzentration auf zukunftsfähige Geschäftsbereiche geprägt ist.

Ahrensburg, den 29. November 2024

