PTA-Adhoc: Vivanco Gruppe AG: Beschlussfassung zum Formwechsel in eine GmbH

Vivanco Gruppe AG: Beschlussfassung zum Formwechsel in eine GmbH

Ahrensburg (pta000/01.08.2025/21:45 UTC+2)

In der am 31. Juli 2025 durchgeführten Hauptversammlung der Vivanco Gruppe AG wurde mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit ein Formwechsel der Aktiengesellschaft gemäß ---- 190 ff., 226, 238 ff. UmwG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) beschlossen. Nach -- 202 Abs. 1 UmwG wird der Formwechsel der Gesellschaft in eine GmbH mit der zeitlich noch nicht genau vorhersagbaren Eintragung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck wirksam.

Mit Wirksamwerden des Formwechsels endet der Börsenhandel der Aktien der Vivanco Gruppe AG.

Ahrensburg, den 01.August 2025

