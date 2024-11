© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein texanisches Landunternehmen profitiert von der Markteuphorie über künstliche Intelligenz. Die Aktie des Unternehmens hat einen größeren Kursanstieg in diesem Jahr verzeichnet als Nvidia.Die Texas Pacific Land Corp. (TPL), ein Unternehmen aus Dallas mit lediglich 100 Mitarbeitern, hat sich zu einem überraschenden Profiteur der künstlichen Intelligenz entwickelt. TPLs Aktienkurs hat sich in diesem Jahr mehr als verdreifacht und einen Marktwert von fast 40 Milliarden US-Dollar erreicht. Dieser Wert übersteigt die Marktkapitalisierung von großen Namen wie Halliburton und ist viermal größer als der von American Airlines. TPL besitzt 873.000 Hektar Land in Westtexas, einem Bereich, der größer …